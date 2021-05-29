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布碌崙華翁遭惡意推倒 警列普通攻擊

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀20大道交85街處，日前一名老翁遭人惡意推倒。(谷歌地圖)
班森賀20大道交85街處，日前一名老翁遭人惡意推倒。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起華裔老翁遭人惡意推倒案件，經警方初步調查，嫌犯出手時未曾言語攻擊受害者，暫時未以仇恨犯罪展開調查；轄管當地的市警62分局呼籲知情民眾提供線索。

根據市警紀錄，該案發生於本月17日中午12時左右，在班森賀20大道交85街處，當時82歲華翁沿著20大道北向步行，一名陌生男子經過他身旁時突然動手攻擊；警方表示，該名男子伸手用力推受害者肩膀，造成他失去平衡往後摔，倒在馬路上。

受害者的頭部撞地，雖然未流血，但造成傷勢，嫌犯趁隙逃離現場；62分局警員不久後接報抵達現場，將受害者送往康尼島醫院接受治療，所幸無性命危險。

警方初步調查顯示，嫌犯在整個攻擊過程中沒有和受害者說話，因未涉及仇恨言論，暫時只以普通攻擊案件展開調查。

警方呼籲民眾若在當地看到形跡可疑者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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