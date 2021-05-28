27歲非洲裔男子橫屍曼哈頓華埠公園 身上多處刀傷

案發地為曼哈頓華埠市警五分局轄區的柯爾曼滑板公園(LES Coleman Skatepark)。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區的柯爾曼滑板公園(LES Coleman Skatepark)28日早發生一起捅人案件，一名27歲的非洲裔男子被人捅至重傷，送醫後不治，嫌犯在逃；截止記者發稿時，警方仍在案發地進行調查，並調取監控錄像，也尚未逮捕任何人，現呼籲民眾提供線索。

警方表示，案發當日早7時40分左右，這名男子被路過的民眾發現，當時他正躺在人行道上，渾身是血，身上多處刀傷。

轄區市警、探員小組(Detective Squad)、犯罪現場小組(Crime Scene Unit)以及市消防局緊急醫療車接警後趕到現場，隨後將受害者送往紐約 長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)搶救，但其卻仍因失血過多傷重不治。

(影音來源：記者張晨)

警方稱，疑似凶器似乎是一把自製的刀，是在附近發現的。目前還不清楚是否還有其他人受傷。

該消息人士稱，今年1月，這名受害者(其姓名尚未立即公布)曾和人發生過爭執，將一名68歲的男子摔倒在地，並對他拳打腳踢。

調查人員認為，案發經過可能涉及打鬥，所以嫌犯也很可能被砍傷，這促使警方在醫院進行了廣泛的搜索；截止記者發稿時，仍有大批警員將現場封鎖進行調查，閉關調取周圍監控錄像。

警方現呼籲民眾有知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。