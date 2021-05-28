3度攻擊亞裔嫌犯 檢認定僅因族裔動手

布碌崙地區檢察官蔣莎樂表示，魯索因受害者的亞裔身分而攻擊他們。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)29歲白人男子魯索(Joseph Russo)涉嫌三起攻擊亞裔 的案件，其家人曾表示，魯索深受精神疾病困擾，望能撤銷仇恨控罪；但布碌崙地區檢察官 蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室經調查，27日宣布魯索僅因受害者的族裔而動手。

魯索自3月5日至4月5日間共涉及三起攻擊亞裔案件，案發地點均位於布碌崙南區市警61分局轄區內的華社公眾場所，作案時不發一語，直接推倒老翁老婦、撕扯女性頭髮；他被控二級仇恨攻擊(Assault as a Hate Crime)、三級仇恨威脅、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)等19項罪名，法官對他設下5萬元現金或10萬元資產抵押作為保釋金。

儘管魯索被逮捕後，其家人站出來力證他不是種族主義者，只是深受精神分裂症、躁鬱症困擾，做了過火的事；然而布碌崙地區檢察官辦公室27日發布聲明，指出魯索對於三名亞裔受害者都是無端攻擊，案發前一刻雙方沒有衝突或任何交集，「魯索在毫無警告和挑釁的情形下動手」，拒絕撤銷其仇恨控罪。

蔣莎樂表示，無論民眾是什麼族裔、性取向、性別、或是信仰，走在街上都不應該被打擾，也不用擔心遭到暴力攻擊，「仇恨在布碌崙沒有容身之處，我們絕對不會坐視不理」。