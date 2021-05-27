打擊虛假廣告 州參議員郭納德提新法違者最高罰1萬

布碌崙第22選區州參議員郭納德26日宣布提出打擊虛假廣告的法案，將禁止商業機構通過電郵或致電民眾，打著政府的名號欺詐。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)26日舉行記者會，宣布提出一項打擊虛假廣告的法案，將禁止商業機構通過電郵或打電話給民眾，打著政府名號誤導居民；郭納德說，特別是長者不諳英文，容易上當受騙，該法案將讓違法的商業機構受到法律制裁。

郭納德表示，選區內一名居民反映，近來收到不同私營公司來信，為了引起民眾關注，他們在信件上經常誤導性地放大其他政府機構的名字，但實際上沒有任何關係；信上會提到民眾的帳戶出了問題、或需要填補資料，讓對方趕緊致電處理。

郭納德說，這已成為很多商業機構的推銷手段，特意將真正的身分寫在不顯眼的段落，或是印在信件背面，特別是長者、新移民因不諳英文更有可能上當；當民眾以為帳戶出現問題，急忙撥電給對方時，很可能就一步步落入圈套，接下來不管是金錢詐騙 或盜取個人信息，都時有發生。

根據郭納德提出的法案，首先將禁止這類具有詐騙、誤導性的做法，讓違法的商業公司遭到調查和法律制裁，罰款最高達1萬元；郭納德說，一旦法案生效，營利公司再也不敢這樣推銷產品或服務，將運用更正當的手法，社區也能避免出現詐騙案。

「這個法案會讓我們有權討伐這些企圖詐騙弱勢群體的無良公司」，郭納德說這些招數存在社區已久，很多選民投訴，他們日常生活中不斷面對信件和手機 詐騙，感到非常氣憤；他說這個法案理應沒有爭議，相信很快就能在參議會通過，屆時將向社區更新情況。

布碌崙華人聯合會經理鄧銘賢和多名華裔長者當天也出席活動，對該法案表示支持；鄧銘賢表示，社區長者屢次被騙，很多人收到這樣的信件時都不了解該如何做，只好到社區中心求助，認為推行該法案後能有效避免更多人上當受騙。