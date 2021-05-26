亞裔女並排停車遭辱罵 金兌錫出手相救

金兌錫(講話者)25日阻止一名西語裔男子騷擾一名亞裔女子，並呼籲其他旁觀者不做看客；圖為金兌錫當日與楊安澤參加的一場反仇恨亞裔犯罪的集會。(取自金兌錫推特)

一名亞裔 女子25日在法拉盛大學點 大道交王子街附近，因違章路邊並排停車，遭到一名西語裔男子的謾罵，對方不僅多次用仇恨言論侮辱，還企圖攻擊這名女子；這一幕被州眾議員金兌錫(Ron Kim)目睹，他上前阻止這名男子繼續攻擊這名亞裔女子，並協助她安全離開現場。

金兌錫表示，25日上午10時左右，他前往大學點大道交王子街附近時，看到一名西語裔男子以涉嫌種族歧視 的言語，辱罵一名違章路邊並排停車的亞裔女駕駛，並企圖攻擊對方，「我聽到對方重複說Chinese(中國人)，但句子並不完整」。

為了避免這名亞裔女子遭受攻擊，金兌錫說，他立即上前阻止，要求這名西語裔男子停止對這名女子的騷擾與攻擊，並確保這名女司機安全地離開現場，「她的身體都在顫抖」。

這名女子的遭遇並非個例，金兌錫表示，疫情爆發後至今，許多亞裔人士遭到仇恨攻擊，他呼籲其他旁觀者伸出援手，不做看客，幫助這些受害人免遭種族歧視者的攻擊。

金兌錫建議，若民眾看到他人遭到仇恨言論或仇恨攻擊，可用手機拍下施暴者的罪證，要求其他路人協助，共同警告對方停止施暴，或立即撥打911報警，通知警察前來調查。

此外，根據市人權局(Human Rights Commission)網站，若任何民眾因自己的族裔、膚色或信仰遭到他人的歧視或騷擾，可撥打311或致電(212)416-0197聯繫當局投訴，即使投訴人不是仇恨犯罪直接受害人，且沒有直接證據，也可投訴，要求當局介入調查，呼籲民眾共同抵制仇恨犯罪。