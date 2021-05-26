以性器摩擦女乘客 羊頭灣警緝公車色狼

該名男子涉嫌在公車上性騷擾一名女乘客，並在羊頭灣華社公車站下車，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

轄管布碌崙 (布魯克林)羊頭灣的61分局25日發布消息，一名外族裔男子涉嫌搭乘公車時性騷擾 一名女乘客，故意將生殖器官往對方右手臂摩擦，被警方以性虐(Sexual Abuse)罪名通緝；警方也發布圖片，呼籲知情民眾立即提供線索。

該案件發生於24日下午4時47分許，在運行於布碌崙南區的B82公車上，一名38歲女乘客上車後坐下，不久後一名陌生男子便朝她走近，站在她旁邊後把褲襠使勁往她右臂摩擦；女乘客感到不舒服，發現對方意圖後，拿出手機 拍下嫌犯模樣，嫌犯最終在羊頭灣的東15街交Kings Highway下車。

受害者之後前往市警61分局報警，根據圖片，色狼是一名膚色較淺的外族裔男子，留黑色短髮，犯案時身穿粉色鈕扣襯衫、戴藍色口罩。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。