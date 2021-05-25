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紐約市周末仍不安寧 槍聲大作 6人中彈

記者張晨／紐約報導
紐約市槍擊案近來居高不下。(Getty Images)
紐約市槍擊案近來居高不下。(Getty Images)

紐約市槍擊暴力持續，23日晚間至24日，至少六人中彈，兩人為青少年；截止目前，全市的槍擊案件比去年同期上漲了八成。

警方表示，最小的一名受害者為17歲，他23日晚10時15分左右，在哈林區弗雷德里克·道格拉斯大道(Frederick Douglass Boulevard)和西120街與人發生爭執時，被人從背後開槍擊中；隨後被送往哈林醫院(Harlem Hospital)搶救，並無生命危險。

24日凌晨1時左右，警方稱，在布朗士莫特港(Mott Haven)的比克曼大道(Beekman Avenue)和聖瑪麗街(St. Mary’s St.)一名18歲的女子遭人從車中開槍擊中背部，隨後緊急送往林肯醫療中心(Lincoln Medical Center)目前情況穩定，尚不清楚她是否是襲擊的目標。

而在皇后區，23日晚上11時30分左右，一名35歲的男子在伍德黑文(Woodhaven)附近的90街被槍擊中；11時50分，一名43歲的男子哈林區西143街被子彈擦傷頭部；一小時後約12時45分許，一名21歲的男子在西143街135號門前被擊中左小腿；又過了15分鐘，一名25歲的男子在布朗士克萊蒙特公園(Claremont Park)附近與人發生爭執，頸部右側被槍擊中，上述受害者均無生命危險。

市警截止至24日的數據顯示，從17日到23日，共發生了43起槍擊案件，比去年同期的25起增加了72%；CompStat的數據也顯示，2021年至今，全市共接報了531起槍擊案，相比去年的295起激增了80%。

槍擊 布朗士 紐約市

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