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一個轉彎…電單車撞卡車 法拉盛華男不治

記者朱蕾／紐約報導
華男的電單車倒在卡車前保險杠下。(取自Citizen App)
華男的電單車倒在卡車前保險杠下。(取自Citizen App)

一名58歲的法拉盛華裔男子，24日清晨駕駛電單車在距離家約半哩的路口遭車禍身亡；華男當時試圖轉彎，被一輛直行的卡車撞倒，傷勢嚴重，送醫後不治；此事故目前不涉及犯罪，紐約市警高速公路車禍調查組正在做進一步調查。

警方表示，24日早上6時46分許，接到報案稱在北法拉盛32大道夾博生大道(Parsons Blvd.)路口發生車禍；警員趕到現場後，發現一名58歲的華人男子倒在地上，身受重傷。緊急醫療服務人員隨後把該男子送往紐約長老會皇后區醫院，但不幸醫治無效。

警方初步調查後發現，事發前，華男騎著電單車在博生大道上向北行駛，但他試圖左轉彎進入西向32大道時，在路口被一輛在博生大道上南向直行的2014年道奇卡車(Dodge Ram)撞倒；卡車的駕駛者、66歲的男子事發後留在現場配合警方調查。

事故現場，華男的電單車倒在地上，就在卡車前保險杠下，他的鞋還留在兩輛車之間。

警方24日下午公布，死者為華裔男子任利(Li Ren，音譯)，居住在法拉盛博生大道夾巴克萊大道(Barclay Ave.)附近，距離事發地點不到十個街區。

警方封鎖現場調查事故。(取自Citizen App)
警方封鎖現場調查事故。(取自Citizen App)

車禍 法拉盛 華男

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