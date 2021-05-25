亞裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

該非洲裔男子將亞裔通勤客推入軌道。(市警提供)

皇后區 皇后橋(Queensbridge)地鐵站 24日再發生一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，一名非洲裔男子眼見列車駛來，突然用力將一名站台上的亞裔男子推入鐵軌，好在列車緊急煞車，才避免慘案發生；但受害者的前額仍擦傷出血，現轄區市警114分局對嫌犯發出通緝，州長葛謨也就此發表聲明譴責，表示將派州警反仇恨犯罪組協助調查。

警方表示，案發當日一早7時43分左右，在位於21街/皇后橋(21st Street-Queensbridge)的F線站台上，一非洲裔男子接近一名35歲的亞裔男子，並和其說了一些莫名其妙的話；據受害者人表示，他並未聽懂嫌犯在說些什麼。

在受害者還沒有反應過來時，該男嫌突然一把將他推進了鐵軌；警方稱，當時正由一輛列車駛入站內，好在列車員緊急煞車，才未撞到受害者。

警方表示，由於在實施攻擊前嫌犯和受害者有某種程度上的交流，所以這很可能是一起涉及偏見的攻擊案件，但具體細節仍在調查之中；案發後亞裔男子被緊急送往皇后區的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)治療，案件造成其額頭有撕裂傷。

大都會運輸署(MTA)發言人科爾特斯(Michael Cortez)就此表示，沒有什麼比乘客的安全更加重要了，新冠疫情持續危及著全國所有的捷運系統，使犯罪激增、載客量下降，「我們繼續呼籲白思豪政府與我們合作，採取更多行動來解決地鐵中的這些暴力案件和紐約市正岌岌可危的精神健康危機。」

州長葛謨當日則發表聲明譴責該起針對亞裔的攻擊案，表示此案件「讓我感到非常噁心」，並指出已責令州警反仇恨犯罪小組(New York State Police Hate Crimes Task Force)協助調查此案。

根據警方公布的案發地監控顯示，嫌犯年齡在20到30歲之間，身高在5呎11吋到6呎之間，戴黑色口罩，身穿黑色帽衫，黑色褲子及黑色鞋子。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。