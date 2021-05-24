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8大道華裔超市停車場盜錢包 警緝中年男

記者黃伊奕／紐約報導
嫌犯在8大道華人超市偷走受害者錢包。（68分局提供）
嫌犯在8大道華人超市偷走受害者錢包。（68分局提供）

布碌崙(布魯克林)8大道飛龍超市日前發生一起盜竊案件，一名中年男子在超市停車場一輛汽車內盜走錢包等財物，警方已公布嫌犯照片實施通緝。

根據警方消息，該竊賊日前在8大道飛龍超市停車場內，盜走受害者放置在汽車內的錢包，隨後騎著一輛電動車逃離現場。

警方表示，車主因大意未將汽車門上鎖，錢包內被盜現金數量不明；警方經過調查成功獲得嫌犯照片，據悉嫌犯為一名約50歲左右男子，作案時戴著白色口罩、身穿深灰色圓領衫、黑色長褲、黑色棒球帽，以及白色運動鞋。

根據68分局數據，截至今年5月中旬，其管轄的布碌崙貝瑞吉、戴克高地等地已經發生至少21起汽車盜竊案件，其中部分案件因車主將貴重物品放置在車內，損失慘重；對此警方提醒民眾，時刻注意鎖好車門，切記不要將貴重物品放置在汽車內。

此外，68分局轄區截至5月中已發生超過百起重大盜竊案件，隨著夏季到來，不少住戶習慣將門窗打開，易發生入室盜竊案；警方呼籲民眾切記一旦離開住房，一定要及時檢查門窗是否關好，以免成為盜竊案受害者。

警方發布通緝令，呼籲民眾如發現該起超市盜竊案嫌犯身影，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

汽車 布碌崙 8大道

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