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紐約地鐵站攻擊案頻傳 惡男毆人搶錢遭通緝

記者黃伊奕／紐約報導
一名嫌犯在布碌崙下城地鐵站內毆打、搶劫了一名乘客。（警方提供）
一名嫌犯在布碌崙下城地鐵站內毆打、搶劫了一名乘客。（警方提供）

紐約地鐵站治安仍讓人擔憂，警方於23日對布碌崙(布魯克林)地鐵站一起攻擊案發布嫌犯通緝照後當日，紐約市地鐵站又爆兩起攻擊案，其中一名精神疾病患者莫名將受害者推下地鐵軌道，已被警方逮捕，另外一名精神疾病患者則莫名將地鐵駕駛員打傷。

紐約市警總局23日發布通緝令，一名嫌犯在8日下午2時50分，在布碌崙下城Dekalb大道站Q線列車上，莫名攻擊一名33歲男子，將他打倒後搶走其錢包內200元現金；受害者隨後從Dekalb大道站下車，並拒絕就醫。

就在警方公布涉案嫌犯通緝照當日，紐約市地鐵站內又發生至少兩起攻擊案。

警方在23日上午10時左右接到通知，稱布朗士135街2線與3線地鐵站內有一名男子隨意將候車乘客推下地鐵軌道；警方趕赴現場時，嫌犯仍站在候車站台上，受害者則已在他人幫助下爬回站台。

警方當場將41歲的托木斯(Derrick Toms)逮捕，並以多項攻擊罪、魯莽罪以及妨礙政府行政管理等罪名移交法辦。

而就在此案發生九小時之前，一名地鐵站工作人員在布朗士148街站準備駕駛3號列車時，也被一名患有精神疾病患者莫名攻擊頭部，此案警方仍在進一步調查中。

據悉自2月以來，大都會運輸署就一直呼籲紐約市警總局在地鐵站增派警員，以幫助地鐵運輸系統在長達14個月防疫控制後重新開始正常運行；隨後市長白思豪宣布了自1990年代以來在地鐵系統最大規模的警力部署，增加250名警員駐守地鐵站內以打擊罪案發生，這也讓紐約市捷運警局警員總數增加到3250人。

地鐵站 紐約市 通緝

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