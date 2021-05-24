紐約市槍枝暴力嚴重 1晚8人中槍

紐約市槍枝暴力問題嚴重，光是在本周末一晚就有八人遭槍擊，從周五以來更有30人被槍擊。(Getty Images)

紐約市 的槍枝暴力頻傳，根據紐約市警，光是在周六一個晚上在布朗士 、曼哈頓英吾德(Inwood)和布碌崙(布魯克林)，就有八人被槍擊 ，同時年齡層也愈來愈下降，約為18歲至20多歲不等的青年族群；而從周五晚開始至周日，全市共計就已有30人被槍擊，其中一人致命。

市警表示，在22日晚近凌晨12時，三名年輕人在布朗士東171街和華盛頓大道(Washington Avenue)交口被槍擊，其中18歲和19歲的受害人腿部遭子彈射中，另一名23歲受害人則是左肩中彈。

在該起槍擊案發生後45分鐘，在布碌崙的Prospect Lefferts Gardens社區，一名27歲男子與一名陌生男子發生爭執，隨後右膝被槍擊，送往醫院後情況穩定，無生命危險。

23日凌晨約2時15分，在英吾德社區的第九大道交西206街，一名男子騎著藍色摩托車、持槍試圖要搶劫28歲的受害男子，受害人拒絕交出財物；另一名穿著紅色外套、騎摩托車的男子出現後，拿槍射擊受害人的右腿，受害人倒地後，搶匪上前扯下他頸上項鍊，後再騎著摩托車離開現場。

當晚在英吾德，還有分別為19歲和21歲的兩名年輕男子沿著Gun Hill路人行道行走，一名駕著黑色轎車的人朝著他們開槍，造成19歲受害人的右手臂受傷、21歲受害人的身體中彈；根據警方，現場找到12個彈殼，受傷的兩人在送醫後目前狀況穩定。

布朗士的Hunts Point在凌晨約4時30分，兩名男子發生爭執，一名22歲的男子左肩被子彈擊中，傷者自行到醫院治療。

根據市警本月中公布的最新數據，從2020年初夏開始，紐約市的槍枝暴力問題嚴重並已持續一年多時間，光是本年度，全市槍擊案件比去年同期增加近九成；數據還顯示，在剛剛過去的4月份，紐約經歷了最為血腥的一個月， 槍擊案件數幾乎是去年同期的三倍。

數據更指出，今年到目前為止，全市已報告超過400起槍擊案，更有500多名受害者，相比2020年增加了86.6%，是2019年數據的兩倍；今年的槍擊案件和受害者人數也比街頭暴力最嚴重的2016年增長了67%。

另外22日晚約11時55分，在新澤西一處豪宅舉辦的百人生日派對中，也發生槍擊案，共造成兩死12傷。