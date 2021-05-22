毀班森賀華社天主教堂 穆斯林男嫌落網

涉嫌摧毀天主教堂的男子已落網。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社一所天主教堂日前遭人惡意破壞十字架、美國 國旗也遭焚毀，令神父和信徒都深感震驚和難過；在轄管當地的62分局發布通緝令約三天後，22日宣布嫌犯落網，是一名居住在溫莎露台(Windsor Terrace)的穆斯林男子。

位於班森賀華社Bay Parkwayy交61街的St. Athanasius天主教堂，在本月13日凌晨1時36分遭一名身分不明的男子越過欄柵闖進教堂內；他推倒教堂前梳理的耶穌釘十字架雕像，使該雕像碎成數塊，還將懸掛在外頭的美國國旗拿下，放火燒毀，也造成柵欄部分損毀。

該案件引起當地關注，不僅有華人 教友平時到該教堂禮拜，每周食物派送活動也服務過很多華人；州長葛謨(Andrew Cuomo)也就此發布聲明，表示已指派州警仇恨犯罪組介入調查，一定要抓到嫌犯。

經過多日的追查，警方不久後公布嫌犯圖像，發布通緝令；終於在22日宣布嫌犯落網，對方是29歲的穆斯林男子阿拉赫里(Ali Alaheri)，居住在布碌崙東3街184號，位於溫莎露台的南端社區。

阿拉赫里已轉移至法院過堂，被控一項仇恨犯罪的刑事毀壞(Criminal Mischief)罪名；其居住的社區離案發地較遠，暫不確定嫌犯為何會跑到班森賀犯案，之後會披露更多細節。