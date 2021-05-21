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咬指尖遊民落網 華男憶遇襲：傷心恐懼

記者牟蘭／紐約報導
曼哈頓中城地獄廚房發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，警方20日拘捕嫌犯瑞夫。(紐約市警提供)
曼哈頓中城地獄廚房發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，警方20日拘捕嫌犯瑞夫。(紐約市警提供)

一名遊民日前在曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)對一名華裔男子大喊「滾回中國！」(Go back to China)，還張口咬斷他的指尖，紐約市警20日宣布，涉案嫌犯已於當日上午被捕，並以涉嫌仇恨犯罪的罪名移送法辦。

紐約市警20日消息稱，警員於當日上午在曼哈頓十大道的Skyline旅館內，逮捕了涉嫌18日上午一起仇恨亞裔犯罪的38歲瑞夫(Lloyd Revell)；警方表示，這間旅館在疫情期間收容遊民，瑞夫暫時居住在旅館內。

48歲的優步車司機華游亞(Youya Hua，姓名皆音譯)於18日上午9時30分左右，在位於西43街交11大道附近，被一名沒穿上衣的非洲裔男子大聲罵道「滾回中國！」隨後用拳毆打受害者的頭部，並在逃離現場時咬傷他的左手。

華游亞在醫院接受記者採訪時表示，他被攻擊時正在與母親通話，但被告突然走進他，並毆打了他的眼睛，「我不知道發生了什麼，只是感覺有人打我」；他說，自己轉過頭查看時，再度遭到對方的毆打，並聽見「滾回你的國家」等仇恨言論。

受到攻擊後，華游亞立即抓住施暴者，但對方張口咬斷他的指尖；華游亞說，他受到攻擊後，一直在發抖，「我非常傷心，我感到恐懼，如果我出了什麼事，誰來保護我的家人」。

華游亞說，他來自中國，但早已在美國成家立業，把美國當成自己第二故鄉，「我的孩子出生在美國，我的家在這裡，我的工作在這裡，一切都在這裡，我還能去哪？」

華游亞的兒子威廉(William)表示，父親的兩個手指被咬，但其中一個指頭的指尖被咬破，後被送往西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)接受治療，傷勢穩定；他說，父親只是在附近購買一杯咖啡，但在途中遭到他人的無故攻擊，當母親接到警方來電後，一家人才得知父親受傷。

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