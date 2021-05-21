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8大道掃蕩賭檔 1棟樓抓到2家

記者黃伊奕／紐約報導
執法人員19日在布碌崙56街一舉突擊掃蕩了兩家非法賭檔。（視頻截圖，讀者提供）
執法人員19日在布碌崙56街一舉突擊掃蕩了兩家非法賭檔。（視頻截圖，讀者提供）

針對布碌崙(布魯克林)8大道華人經營的地下非法賭檔，執法機構19日晚又進行了一次突擊掃蕩行動，多名警員針對56街一家非法賭檔，經過長期暗中取證後收網，結果行動當天在大樓內又發現另外一家地下賭檔，一舉將這兩個非法場所「清掃乾淨」。

該行動於19日晚8時左右展開，根據目擊者描述，多輛警車突然聚集在56街823號大樓門口，其中還包括警方反恐部門車輛，陣仗十分驚人。

知情者透露，當日警方主要是針對一家長期被取證的非法賭檔採取突擊掃蕩，當大量警員衝入樓內後，一名華裔男子慌張地往樓下跑；警方順勢跟了上去，結果意外又發現了一家非法賭檔，順勢將兩處聚賭場所一鍋端。

目擊者稱，當日至少有一名華裔男子被拘捕，警方也在室內繳獲了不少現金，不過警方20日以案件還在進一步調查，拒絕透露更多細節。

當日警方採取掃蕩行動的大樓，為一棟六層建築，裡面有律師樓、醫生診所、痛症物理治療中心等；社區民眾反映，周圍不少住戶都知道這棟大樓內至少有兩家賭檔，但對於8大道遍地開花的非法賭檔，民眾對此早已見怪不怪；即使很多華裔在這些賭檔輸得傾家蕩產，早已對此深痛惡絕，但也沒有任何辦法。

一名8大道華裔男子表示，這些非法賭檔早已像毒瘤一樣侵害社區，但賭檔涉及到的利益人群廣闊、法律管理也存在不少漏洞，執法部門想要真正將其清除，仍有漫漫長路。

華裔 8大道 布碌崙

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