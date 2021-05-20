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華裔優步司機被咬 警3500元緝仇恨犯罪兇嫌

記者張晨／紐約報導
襲擊華裔電召車司機的非洲裔嫌犯。(市警提供)
襲擊華裔電召車司機的非洲裔嫌犯。(市警提供)

曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)18日發生華裔男子無故遭非洲裔男子辱罵「滾回中國！」(Go back to China)，並被咬傷手指的仇恨犯罪事件；19日該華裔受害人的家人表示，他是一名網約車司機，傷勢雖有好轉，但仍需住院觀察；市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)將此案列為仇恨犯罪調查，並懸賞3500元通緝嫌犯。

現年48歲的華姓受害者是優步司機，與妻子育有兩個兒子；華先生18日上午10時許，正在案發地附近的西43街喝咖啡，未料一個看起來瘋瘋癲癲、半裸的非洲裔男子突然過來襲擊他。

「（案發時）他剛在地獄廚房附近買了一杯咖啡。」受害者的13歲兒子表示，「我們知道的不多，只知道他被人從背後襲擊，那個人咬了他的手指，他的眼睛也在閃躲中受了傷，我想他是被人打了一拳。」

襲擊者咬傷華先生左手兩根手指，中指一小塊肉被撕咬下來；警方表示，嫌犯還對受害人拳打腳踢。

市警接報到達現場後，將傷者送往羅斯福醫院(St. Luke's Roosevelt Hospital)急救，受害人的手、臉及頭部受傷，截止19日仍在西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)住院觀察。

華先生的兒子表示，嫌犯當時一邊尖叫「滾回中國！」(Go back to China)，一遍凶狠毆打他父親，家人直到警方打電話通知母親才知道，「媽媽當時就打電話給爸爸，他說一切都好，但我知道他是不想讓我們擔心。」

根據市警數據，截至5月9日，警方在2021年共報告了81起反亞裔仇恨犯罪，而去年同期僅17起；自今年1月以來，因攻擊或騷擾亞裔受害者而被捕的23名嫌犯中，11人有精神疾病史。

警方稱，案發前二人沒有互動，屬於無故攻擊，已列為仇恨犯罪調查；目擊者表示，嫌犯膚色較深，年約40歲左右，最後一次被人看到時赤裸上身，下身穿牛仔褲、運動鞋，手拿一件運動衫。警方呼籲民眾提供線索，能幫助逮捕及起訴者，最多可獲3500元賞金。

知情民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

仇恨犯罪 亞裔 咖啡

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