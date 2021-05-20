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不滿政府取消口罩令 公益維護人斥草率

記者黃伊奕／紐約報導
威廉姆斯呼籲民眾繼續戴好口罩直到擁有更高的疫苗接種率。（視頻會議截圖）
威廉姆斯呼籲民眾繼續戴好口罩直到擁有更高的疫苗接種率。（視頻會議截圖）

紐約州19日正式依照(聯邦疾病防治中心)CDC指南取消了部分場所的口罩令，但紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示反對，指此舉草率，並非質疑疫苗有效性，呼籲大家為了他人安全繼續戴好口罩。

威廉姆斯19日與流行病學家岡德(Celine Gounder)、市議會健康委員會主席李文(Mark Levine)舉行線上記者會，譴責CDC與州府解除口罩令不負責任；他認為該指南最大問題是無法判斷誰真正完成疫苗接種。

他說，他相信科學， 相信疫苗安全有效，也看到了疫苗作用下全國疫情不斷好轉，但不認為到了開放口罩令的時候，「青少年才剛開始接種，也有很多成人因為各種原因沒能完成接種。」

威廉姆斯說，「我們只要再堅持一段時間，安全係數會更高，這並不難達到，為什麼政府要再一次選擇冒險，哪怕後果是導致人們失去生命。」

岡德指出，從數據上看疫苗有效但不完美，接種疫苗仍有一定感染的機率；從個人角度來看疫苗確實可以起到保護作用，但上升到公共衛生政策就需要更加謹慎，「就像法律規定21歲才能喝酒，但仍有人會冒險在此之前嘗試購買酒精類飲品，你無法確定哪些是完成接種者，哪些是沒有完成的」；她還指出，雖然紐約市白人接種率不錯，但在一些非洲裔社區、西語裔社區疫苗接種率僅20%左右，遠遠未達到群體免疫的要求。

威廉姆斯、岡德、李文都呼籲民眾不要輕易摘除口罩，商家業主、公共場所繼續保持口罩令，直到紐約擁有更高疫苗接種率為止。

疫苗 口罩 紐約市

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