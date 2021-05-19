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下東城槍匪挾持 逼受害者ATM取錢

記者張晨／紐約報導
下東城持槍搶劫的嫌犯。(市警提供)
下東城持槍搶劫的嫌犯。(市警提供)

曼哈頓下東城16日發生一起持槍搶劫案件，嫌犯持槍威脅受害者前往附近的取款機取現金；現該男子遭轄區市警七分局通緝。

警方表示，案發當日下午2時30分左右，在位於柯林頓街(Clinton St.)交地蘭西街(Delancey St.)處，一深膚色男子接近了一名32歲的受害者，並掏槍頂背威脅其交出值錢物品。

警方稱，隨後他尾隨受害者前往了附近的自動取款機取出了200元現金，隨後逃離現場，所幸無人因此案受傷。

根據18日公布的案發地監控錄像顯示，該名男子似有另一同夥陪伴，走在街上時右手一直護在腰間；他最後一次被人看到時，上身穿黑色夾克，白色上衣，下身牛仔褲，白色運動鞋，戴黑色口罩

警方現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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