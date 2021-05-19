法拉盛購物後疑遭跟蹤 華男險遇劫

行車記錄儀顯示，頭戴面罩的男子在受害人關門後衝到受害人的門前。(讀者提供)

一名居住在皇后區法拉盛 的華裔男子，日前購物後駕車回家途中，疑遭多名非洲裔男子一路跟蹤到家；跟蹤者企圖入室搶劫，幸好華男及時發現並迅速關上房門，對方發覺被發現後立即駕車逃逸。

受害人陳先生18日表示，14日下午5時30分左右，他在法拉盛緬街夾長島 快速路(Long Island Expressway)附近的超市購物後，準備開車回家，剛從超市停車場開車出來不久，等紅綠燈時，他看到對面相反方向有一輛黑色的路虎車(Landrover)，「我當時只是覺得那輛車很好看，就多看了幾眼，在交通燈變綠後繼續行駛，這時，我發現該路虎車突然在緬街上U型轉彎，變為和我的車同一個方向行駛」。

陳先生當時並沒有多想，繼續往家裡開。到家後，他將車停在家門前的車道上，把放在車後座上的東西搬進家。

他表示，因為東西多，一次搬不完；「當我打開家門準備回到車裡繼續搬東西時，看見一名非洲裔男子從我汽車 的副駕駛座一邊，繞過車頭走過來，頭部用面罩包裹，只露出眼睛，左手放在我的汽車引擎蓋上，感覺是準備要衝進我家裡，還有兩名男子在我汽車尾部兩個角的位置，應該要一起衝進來」。

陳先生的家門在他汽車的左前方位置，站在車頭的非洲裔男子距離家門已經很近。

發現情況不對，陳先生反應很快，立即向後退，並大力關上房門。他的行車記錄儀錄下的視頻還顯示，頭戴面罩的男子之後衝到他的門前。

陳先生和住在二樓的家人隨後從窗戶看到那三名男子迅速上了一輛汽車逃逸。陳先生說，「該汽車就是我在回家路上看到的那輛路虎車，那三人應該是打算入室搶劫，事後想起來真的很害怕，而且是在光天化日之下。」

受害人事發後報警，18日他在車上發現非常清晰的指紋，疑似是其中一名嫌犯的指紋，並再次聯繫警方。

警方建議，民眾開車回家、在離家還有幾個路口時，要開始留意，通過後視鏡、側視鏡觀察是否有可疑車輛或是否被跟蹤；到家門口後，最好倒著把車開進車道或車庫，這樣很容易看到家門前是否有可疑車輛或人出現。