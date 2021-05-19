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下東城非裔搶啤酒 打傷店員揚長而去

記者張晨／紐約報導
非洲裔男子下東城超市拿啤酒不付帳，而後打傷店員。(市警提供)
非洲裔男子下東城超市拿啤酒不付帳，而後打傷店員。(市警提供)

曼哈頓下東城日前發生一起搶案，一名非洲裔男子從超市內拿走啤酒但拒不付帳，被店員發現後竟將店員打傷，雖然周圍多名目擊者攔截，嫌犯仍大搖大擺離開現場，轄區市警七分局正通緝中。

警方表示，案件發生在4月24日11時45分左右，在位於果園街(Orchard St.)140號一家超市內，一名非洲裔男子拿走啤酒但拒絕付款，店內一名50歲男店員試圖阻止，但卻遭嫌犯舉拳揮打頭部數次，倒地不起。

市警18日公布案發時目擊者拍下的手機視頻，錄像中顯示，該男子將店員打倒在地後，多名目擊者試圖上前制止，並查看傷者情況，但嫌犯不但毫無懼意，並大搖大擺離開現場；嫌犯最後一次被人看到時，身穿白色背心、黑色運動褲，光頭、未戴口罩

警方現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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