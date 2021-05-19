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地鐵濺血 聯合廣場站驚傳割頸

記者張晨／紐約報導
市警已增派250名警察在地鐵系統加強巡邏，但曼哈頓聯合廣場地鐵站18日仍發生割頸案。(本報檔案照)
市警已增派250名警察在地鐵系統加強巡邏，但曼哈頓聯合廣場地鐵站18日仍發生割頸案。(本報檔案照)

曼哈頓聯合廣場站18日晚高峰間發生一起持刀傷人案件，兩人在站台發生爭執，隨後一人拔刀將另一人頸部割傷，該案導致部分地鐵線路延誤。

警方表示，案發當日下午4時左右，在聯合廣場L線站台上，兩名男子發生口角，隨後演變為肢體衝突；受害者約45歲，被另一名身穿黑色褲子、黑色帽子和霓虹襯衫的男嫌刺傷。

案發後，受害者被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)進行治療，送醫時仍有意識，嫌犯則逃離現場。

聯合廣場是市警捷運(NYPD Transit Bureau)一個分局所在地，案發後大批警員湧入站台；根據「每日新聞」報導，目擊者阿雷格里(Maria Paz Alegre)表示，當她下車時，發現站台上的人比以往多了很多，一群警察衝了進來，其中一個跪了下來，自己的視線被長凳和人群擋住，不知道他們在幹些什麼，只聽到大喊「所有人都出去」。

她說，自己不得不從聯合廣場步行回家，因為案件導致L線列車服務中斷。

紐約市長白思豪前一日宣布，將增派250名警察在地鐵系統巡邏；市警一名發言人表示，增派的警察只會在早晚交通高峰期出現。

大都會運輸署(MTA)官員表示，在被封鎖一年多後，警察數量不足以讓民眾感到安全。

警察 地鐵 紐約市

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