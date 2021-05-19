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班森賀華社天主教堂十字架遭毀 警緝兇

記者顏潔恩／紐約報導
市警18日公布嫌犯圖像。(市警提供)
市警18日公布嫌犯圖像。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社一所天主教堂日前遭人惡意破壞十字架、美國國旗也遭焚毀，令神父和信徒都深感震驚和難過；警方18日公布監控拍下的嫌犯圖像，以刑事毀壞(Criminal Mischief)罪名通緝，呼籲知情民眾提供線索。

位於班森賀華社Bay Parkwayy交61街的St. Athanasius天主教堂，在13日凌晨1時36分遭一名身分不明的男子越過欄柵闖進教堂內；他推倒教堂前梳理的耶穌釘十字架雕像，使該雕像碎成數塊，還將懸掛在外頭的美國國旗拿下，放火燒毀，也造成柵欄部分損毀。

班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(本報檔案照)
班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(本報檔案照)

該案件引起當地關注，不僅有華人教友平時到該教堂禮拜，每周食物派送活動也服務過很多華人；州長葛謨(Andrew Cuomo)也就此發布聲明，表示已指派州警仇恨犯罪組介入調查，一定要抓到嫌犯。

經過多日調查，警方18日公布嫌犯圖像，以刑事毀壞罪名通緝該名男子；從圖上看來，男子是淺褐膚色的成年男子，犯案時身穿灰色連帽外套、米色長褲和戴著黑色口罩。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

美國 華人 通緝

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