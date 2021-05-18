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紐約亞裔女搭地鐵 遭人脫口罩吐口水罵「中國狗」

記者黃伊奕／紐約報導

紐約市地鐵站內又再發生一起針對亞裔的仇恨犯罪，一名25歲亞裔女子日前在乘坐地鐵時，被另外一名女子強行搶下口罩，並被吐口水與罵「中國狗」羞辱，紐約市仇恨犯罪小組現已涉入調查此案。

根據警方，案件發生於13日晚間9時15分左右，一名25歲亞裔女子正乘坐地鐵D線南向行駛，待列車抵達Boerum Hill的4大道交Pacific街附近時，一名陌生女子靠近了受害者。

嫌犯故意與受害者發生爭吵，並拉下受害者口罩，朝她面部吐口水；受害者隨後跟著嫌犯從亞特蘭大地鐵站下車，並嘗試用手機拍下嫌犯樣貌但被發現，嫌犯大罵道「你這條中國狗，你用手機幹什麼，你活該。」

之後受害者從78街地鐵站離開，並向警方報警求助，警方了解後，將案件轉至市警仇恨犯罪工作小組，對此進一步展開調查。

根據紐約市警數據，截止9日紐約市一共發生了81起針對亞裔的仇恨犯罪，而在2020年同期僅為17起；自1月起因襲擊、騷擾亞裔而被捕的23人中，至少11人患有精神疾病；於此同時為了應對地鐵犯罪頻發情況，紐約市也將增加250名警員在地鐵系統內巡邏。

針對該起仇恨犯罪案件，警方呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

紐約市 地鐵站 亞裔

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