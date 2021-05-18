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一夜4槍響釀1死 紐約市槍擊案續飆升

記者張晨／紐約報導
紐約市槍擊案近來居高不下。（Getty Images）
紐約市槍擊案近來居高不下。（Getty Images）

全市槍擊案件持續飆升，16日晚至17日布碌崙(布魯克)與布朗士兩區槍聲不斷，四人遭槍擊，一人死亡；市警數據顯示，僅過去一周就發生了近40起槍擊案，涉及受害者50人。

警方表示，最近的一起案件發生在17日凌晨1時25分，一名16歲的男孩在布朗士貝爾蒙特(Belmont)地區被擊中左臂，他當時正走在東188街附近的貝爾蒙特大道上，一輛灰色轎車停在他旁邊，並朝他開槍。

消息人士稱，他試圖逃跑，但駕車者追上了他並再次開槍射擊；傷者被送往聖巴拿巴醫院(St. Barnabas Hospital)救治，情況穩定。

同日凌晨12時35分左右，警方稱，一名31歲的男子被送至布碌崙國王郡醫院中心(Kings County Hospital Centre)急診室，他胸部中槍，但後來因傷勢過重不治身亡；目前還不清楚他是在哪裡中槍的，案件的具體情況未可知。

而就在約15分鐘前，在東弗萊布許(East Flatbush)的雷姆森大道(Remsen Avenue)，一名30歲的男子在一場派對中與人發生爭執，被人開槍擊中雙腿和單肩；警方在現場發現了三枚彈殼。

16日晚10時30分左右，一名31歲的男子在布朗士克萊蒙(Claremont)地區東172街附近的塞爾溫大道(Selwyn Avenue)被兩名男子搶劫時，遭槍擊中了軀幹和腿。

據警方消息，兩名持槍的嫌犯接近受害者，向他索要財物，受害者告知警方，他把裝有2500元現金的腰包交給了其中一人，而另一人則試圖開槍打死他；隨後嫌犯開著一輛黑色雷克薩斯逃逸，現場發現了三枚彈殼和一顆子彈。

根據市警數據顯示，截至16日晚，警方在過去一周共接報了39起槍擊案件，涉及47名受害者，比2020年同期分別增加了28起案件和34名受害者，同比上升了40%左右。

槍擊 布朗士 布碌崙

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