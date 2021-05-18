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紐約地鐵將增250警力 市公益維護人威廉姆斯反對

記者張晨／紐約報導
威廉姆斯反對地鐵增加警力。(公益維護人辦公室提供)
威廉姆斯反對地鐵增加警力。(公益維護人辦公室提供)

紐約市地鐵於17日正式恢復24小時運營，市長白思豪(Bill de Blasio)同日宣布將增派250名警力在地鐵站內執勤；但市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)當日在曼哈頓聯合廣場(Union Square)召開記者會，呼籲採取一系列措施，認為應該以服務代替執法，反對增加警力。

白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪；至此，部署在地鐵系統的警察數量增至3000名，為20多年以來最多。

但是威廉姆斯則表示，紐約人一次又一次地看到，市府錯誤地把公共安全等同甚至依賴警員的執法，派更多的警力去解決他們沒有能力解決的問題，而不是投資於原本奏效的解決方案。

他指出，應重新雇用3100名在新冠爆發初期被裁的MTA員工，使這些人身穿容易識別的制服來維護地鐵內的安全，反對派更多警力在地鐵中駐守，並應增加遊民服務和心理健康干預。

他說，每個人都應該在公共安全中發揮作用，但這些作用並不都是在執法中發揮的；擴大遊民服務，而不是試圖排斥他們、擴大心理健康干預，而不是更多警察執法、加穿制服的MTA工作人員，而不是攜帶武器的警員，「這些都是保持人們對捷運系統信心的關鍵途徑，而一些市府領導者卻一直試圖破壞。」

地鐵站 警察 紐約市

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