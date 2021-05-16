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紐約市地鐵攻擊、街道槍案不斷 通勤客、學生憂心

記者張晨／紐約報導
紐約市疫情趨緩，地鐵攻擊案、街道槍案不斷，引通勤者、學生憂心。(本報檔案照)
紐約市疫情趨緩，地鐵攻擊案、街道槍案不斷，引通勤者、學生憂心。(本報檔案照)

紐約市接連不斷的地鐵攻擊案以及街道白天槍案引發民眾擔憂，隨著疫苗推進和逐漸返回辦公室，通勤客和等待秋季開學的學生認為治安現狀會影響安全，因為從去年夏季至今，重案發生的趨勢並未減緩。

發生在14日凌晨捷運系統中的五起攻擊案件，共有五名乘客被砍傷，其中四起在短短12分鐘內接連發生，而且是同一夥三人凶嫌所為；市警15日表示已經將涉案的四名嫌犯逮捕，其中一人因配合調查而暫時未被控罪，其餘三人將在同日於被傳訊，作案使用的12吋菜刀也找到。

不但地鐵系統的安全堪憂，街區安全也不容小覷，警方表示，從4月末至今，從曼哈頓到布碌崙(布魯克林)槍殺案件從未停息，8日發生在地標時報廣場的白日槍案造成三無辜路人受傷，更讓紐約治安惡化問題受到國際矚目。

根據市警數據，截至本月，全市共接報374起槍擊案件，其中119起發生在早上7時至下午6時之間，占總數32%，這個時段恰好是通勤時間，引發預備返回辦公室的通勤客和學生的擔憂；市府雇員陳先生在社交媒體發帖表示，如今紐約市治安一落千丈，是政府及執法機構不作為的結果，「嫌犯在白日不懼警察也不怕被目擊者指認，如此明目張膽，是一個城市衰落的象徵。」

紐約市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，暴力罪犯肆無忌憚，已是不爭的事實。

他表示，警方資金不足、人手不足，還受到政客和不健全司法體系的制約；「嫌犯很清楚知道，我們早上逮捕了他們，晚上就能回家裡吃飯。」如果紐約人不希望看到一個日夜被罪犯控制的城市，就需要督促民選官員立刻採取行動。

紐約市 地鐵 警察

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