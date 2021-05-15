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紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

記者張晨／紐約報導
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市再傳地鐵連續攻擊案，14日凌晨多個地鐵站發生五起攻擊案件，共有五名乘客被砍傷；其中四起在短短12分鐘內接連發生，而且是同一夥三人凶嫌所為，市警當日下午已逮捕其中一名嫌犯；市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)、捷運工會及大都會運輸署(MTA)指責市府未盡安保之責，應負起責任。

警方表示，案發當日凌晨4時30分左右，三名20幾歲男子持刀連續作案，首先在聯合廣場(Union Square)站將一名45歲男子的臉部劃傷，受害者下車求救報警，嫌犯則留在車上繼續作案，隨後又砍傷一名40歲男子，並毆打一名41歲男子，兩名受害者均在東村阿斯托廣場(Astor Place)站下車報警。

警方稱，在連續攻擊三人後，列車已行駛至下城，但三名嫌犯並未就此罷休，隨後又向一名44歲乘客索取錢財，該受害者交出現金後卻仍遭到攻擊，後背被砍傷，手機也被搶；嫌犯在布魯克林大橋/市府(Brooklyn Bridge-City Hall)站下車逃逸。目前四名受害者均被送往附近醫院接受治療。

當日凌晨5時許，警方又接報一起案件，一男子稱在布朗士一地鐵站內遭了三名男子攻擊，受害者右眼被刺傷，頸部也被砍傷；目前尚不清楚該案凶嫌是否與其他四起相關，市警當日下午已逮捕其中一名嫌犯，但目前尚未控罪。

市捷運局代理局長芬伯格、捷運工會及大都會運輸署(MTA)指責市府沒有盡到安保之責，應該為地鐵站發生連續攻擊案件負責。

芬伯格表示，如果(白思豪)需要一個警鐘的話，這就是，「真是夠了！每次市長放任這些案件發生，不採取有意義的行動，都是在拿紐約的復甦冒險。」

捷運100工會主席烏塔諾(Tony Utano)則表示，白思豪手上沾滿了這些受害者的鮮血，他本可以採取行動卻沒有，「由於市長的不作為，市民已經對我們的地鐵系統產生信任危機。 」

地鐵站 捷運 紐約市

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