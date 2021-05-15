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冒充執法人員勒索法拉盛無證攤販 非裔男落網

記者牟蘭／紐約報導
盧比(穿綠外套者)因涉嫌輕竊、非法持械與非法持有盜竊物品，13日被警方逮捕並移送法辦。 (張鵬提供)
盧比(穿綠外套者)因涉嫌輕竊、非法持械與非法持有盜竊物品，13日被警方逮捕並移送法辦。 (張鵬提供)

一名男子近期冒充市府執法人員，多次向法拉盛緬街無證攤販勒索錢財，還用剪刀損壞小販商品；亞美凝聚巡邏隊日前協助受害商家拍照取證，幫助警察逮捕這名嫌犯，該嫌以輕竊、非法持械與非法持有盜竊物品等罪名移送法辦；對此巡邏隊呼籲商家，若遇罪案應團結發聲，勿助長不法分子的氣焰。

影音來源：張鵬提供

市議會第20選區市議員參選人尹導14日拜訪亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)，感謝他們維護社區治安；該巡邏隊總代表吳一平表示，巡邏隊已發展至200多名隊員，義工分批巡邏，每日上午12時到下午5時30分在緬街步行巡邏；下午7時到晚上11時則駕車巡邏，充當警方的眼睛，阻止罪案發生。

亞美凝聚巡邏隊副總代表暨隊長張鵬表示，巡邏隊按照市警109分局的指引，在竊案與搶案等高發時段與地區，如凱辛納公園附近，要求隊員穿著隊服巡邏，旨在改善法拉盛治安，「巡邏隊工作以來，當地治安越來越好」。

張鵬說，巡邏隊近期多次收到法拉盛緬街無證攤販的投訴，稱有一名非洲裔男子，身穿黃白相間的上衣，自稱是市府工作人員，要求商家支付罰款；他表示，這些無證攤販因怕吃罰單，每次給對方五元到十元，盼望息事寧人。

影音來源：張鵬提供

張鵬說，這名男子得逞後變本加厲，近期甚至向這些無證攤販一天勒索三次，商家若拒絕支付，還會強制收走其桌椅，或用剪刀破壞商家貨品，要求對方付錢，「有一個商家被騙了200多元」。

尹導(右三)14日拜訪亞美凝聚巡邏隊(AAC)，感謝巡邏隊元維護社區治安。(記者...
尹導(右三)14日拜訪亞美凝聚巡邏隊(AAC)，感謝巡邏隊元維護社區治安。(記者牟蘭／攝影)

張鵬表示，收到緬街攤販投訴後，他與巡邏隊員從11日起，在附近路段「守株待兔」，暗中拍攝這名男子勒索、騷擾與盜竊的影音證據，於13日提交給警員；因為證據確鑿，亞美凝聚巡邏隊與紐約退役軍警社區巡邏隊於13日協助警方逮捕嫌犯。

雖然小攤販無證經營，但張鵬說，這名男子冒充執法人員勒索華人，讓隊員感到生氣，因此團結一致，幫助商家蒐集證據；他並呼籲商家遇困難勇敢發聲，共同對抗不法分子，「管理這些攤販，也應該是市府出手，其他人沒權威脅華裔商家」。

根據警方消息，他們於13日下午6時30分左右，在緬街交40路口逮捕67歲的盧比(David Looby)，他因涉嫌輕竊、非法持械與非法持有盜竊物品被移送法辦。

法拉盛 警察 紐約

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