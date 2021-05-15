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疑似亞裔男與同夥皇后區深夜行搶 警通緝

記者牟蘭／紐約報導
三名男子涉嫌多起皇后區的搶案被警方通緝，左一貌似亞裔。(紐約市警提供)
三名男子涉嫌多起皇后區的搶案被警方通緝，左一貌似亞裔。(紐約市警提供)

一名疑似亞裔的男子夥同他人，日前在艾姆赫斯特與傑克森高地涉嫌模式搶劫，警方稱這些嫌犯選在深夜作案，接近受害人後，毆打對方後強行搶走錢包、手機與其他財物；紐約市警14日發布三名嫌犯照片，呼籲民眾提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

警方消息稱，數名男子日前涉嫌在110分局與115分局轄區犯下多起搶案，其中最早一起發生在4月27日晚上11時左右，一名25歲男子步行至羅斯福大道76-19號附近時，遭到六名陌生男子攻擊。

受害人稱，六名陌生男子接近他後，先毆打他的臉部，後搶走他身上錢包，拿走身分證件與1000元現金，後向不明方向逃竄；警方趕到現場後，將受害人送往皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)治療，目前傷勢穩定。

警方稱，第二起搶案發生於4月29日凌晨1時15分，一名43歲男子在路邊長椅上睡覺，兩名陌生男子接近這名男子並搜尋該男子身上財物；受害人驚醒後，被其中一名男子毆打頭部，並用刀脅迫他交出財物，搶走一部iPhone 11與700元現金，嫌犯得手後逃之夭夭。

根據警方消息，第二起搶案發生不久後，又有一名60歲男子在羅斯福大道78-14號遭遇襲擊；警方稱，三名陌生男子接近受害人後，對其拳腳相向，搶走對方的錢包、身分證件與120元，後向不明方向逃竄。

警方在第三起搶案發生後，在附近的監控錄像中擷取三名嫌犯的通緝照片；第一人疑為亞裔男子，身材中等，留短髮，戴黑框眼鏡、穿白色T恤、黑褲子與白球鞋，作案時未戴口罩；第二人戴鴨舌帽、黑口罩，紫色套頭衫與黑褲子；第三人穿黑衣褲與黑色球鞋，戴黑口罩。

民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 口罩 亞裔

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