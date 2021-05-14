疑似亞裔男子夥同他人皇后區犯多起搶案 遭警通緝

三名男子涉嫌多起皇后區的搶案被警方通緝。(紐約市警提供)

一名疑似亞裔 的男子夥同他人日前在艾姆赫斯特與傑克森高地等多地涉嫌模式搶劫，警方稱這些嫌犯選在深夜作案，接近受害人後，先毆打對方，後強行搶走對方的錢包、手機 與其他財物；紐約市警14日發布涉案三人的照片，呼籲民眾提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

警方消息稱，數名男子日前涉嫌在110分局與115分局轄區犯下多起搶案，其中最早一起發生在4月27日晚上11時左右，一名25歲的男子步行至羅斯福大道76-19號附近時，遭到六名陌生男子的攻擊。

受害人稱，六名陌生男子接近他後，先毆打他的臉部，後從他的身上搜出錢包，拿走他的身分證件與1000元現金，後向不明方向逃竄；警方趕到現場後，將受害人送往皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)治療，目前傷勢已經穩定。

警方稱，第二起搶案發生於4月29日凌晨1時15分，一名43歲的男子在路邊的長椅上睡覺，兩名陌生男子見狀後，立即接近這名男子，並開始搜取該男子身上的財物；受害人驚醒後，被其中一名男子毆打頭部，並用刀脅迫他交出財物，從他身上搶走一部iPhone 11與700元現金，嫌犯得手後，逃之夭夭。

根據警方消息，第二起搶案發生不久後，又有一名60歲男子在羅斯福大道78-14號遭遇襲擊；警方稱，三名陌生男子接近受害人後，對其拳腳相向，搶走對方的錢包、身分證件與120元，後向不明方向逃竄。

警方在第三起搶案發生後，在附近的監控錄像中擷取其中三名嫌犯的通緝照片；第一人疑為亞裔男子，身材中等，留短寸頭髮，戴黑框眼鏡、穿白色T恤、黑褲子與白球鞋，作案時未戴口罩 ；第二人戴鴨舌帽、黑口罩，紫色套頭衫與黑褲子，第三人穿黑衣褲與黑色球鞋，戴黑口罩。

民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。