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賣槍毒給臥底警 亞裔男認罪將囚9年

記者牟蘭／紐約報導

一名30歲的亞裔男子，涉嫌於兩年前向臥底警員賣出兩把手槍、瞄準器與100發子彈，以及古柯鹼 (Cocaine)與冰毒(Methamphetamine)等違禁藥品，被捕後被移送法辦，他於11日認下非法持有槍械與銷售毒品罪行，法官定於6月15日量刑，他將面臨九年的監禁。

根據法院文件，報住在法拉盛三福大道的李克瑞斯(Chris Lee，姓名皆音譯)於2019年8月到2020年1月期間，向臥底警員販賣一把左輪手槍及一把半自動手槍，一部瞄準器與100發子彈，並要求對方支付現金完成交易；在警方調查期間，他還向另一名臥底警員出售古柯鹼與冰毒，並要求對方支付現金。

警方經過長達六個月的調查，於去年1月拘捕李克瑞斯；被告於11日與檢方達成認罪協議，認了兩項三級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon in the Third Degree)與兩項三級非法銷售管制藥品(Criminal Sale of a Controlled Substance in the Third Degree)罪。

皇后區的州高等法院法官佐爾(John Zoll)將李克瑞斯的量刑定於6月15日，屆時將宣判被告入獄九年。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告同時販賣槍枝與毒品，對社區安全帶來極大威脅，正因如此，在被告承認兩項罪行後，他將面臨更嚴重的刑期懲戒；她說，皇后區的非法槍枝為社區帶來潛在的悲劇，她承諾當局將力阻流血案件發生以及毒品在街頭出現。

皇后區 毒品 亞裔

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