華男非法打撈海鮮 布碌崙華社街頭販售活化石「鱟」

華男私自打撈了鱟，在8大道街頭販賣。（林女士提供）

布碌崙(布魯克林)8大道 無照小販非法擺攤賣海鮮行為愈演愈烈，不少人私自在無打撈許可的海域打撈螃蟹、貝類等海產品，在8大道擺攤銷售，11日竟有人在街頭公然銷售被稱為「活化石」的遠古生物鱟(horseshoe crab，又稱馬蹄蟹)。

當日中午12時左右，一名華男以每隻十元價格，在8大道交59街人行道銷售私自打撈的鱟，引起不少人圍觀，不少人還在一旁說「這個好啊，可以煲湯。」

雖然一些來自中國南部沿海地區的移民有食用鱟的習慣，但實際上鱟有毒，它的肉也含有大量內環酰胺嘌呤等化學物質，食用後容易導致痛風、皮膚性斑疹甚至過敏性休克症狀，並非一些人心中認為的「補品」。

鱟是一種遠古生物，在恐龍時代前就已存在，在中國是國家二級保護動物，在美國 很多州也禁止打撈；它的血液十分珍貴，是唯一可以用來檢測疫苗等注射液中是否含有細菌的生物，尤其是在此次疫苗生產工作具有不可取代性地位，而美國鱟的數量現在已經瀕臨滅絶的危險境地。

在紐約州明文規定不允許任何人對鱟這類生物以商業目私自打撈，在紐約市 ，鱟也主要出現在未經許可區域(uncertified area)打撈的海域，此前政府已多次提醒這些海域環境污染，重金屬嚴重超標，根本不符合人類食用規格。

居住在8大道附近的林女士表示，雖然疫情下很多人生活不易，但斂財仍需有道，「這些無證小販越來越肆無忌憚，確實需要管理一下了。」