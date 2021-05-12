潛入酒店行竊 皇后區亞裔男被捕

李麥克涉嫌二級盜竊被長島警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

一名報住皇后區 貝賽(Bayside)的亞裔 男子，日前凌晨潛入長島 納蘇(Nassau)郡一家酒店的房間，盜走一對情侶的財物，被受害人當場發現，後向不明方向逃竄；納蘇郡警方數小時後逮捕這名嫌犯，以二級盜竊與七級非法持有管制物品的罪名將其移送法辦，並通過視訊過堂。

根據納蘇郡警局第六分局消息，29歲的貝賽居民李麥克(Michael C. Lee，音譯)於4月16日凌晨3時左右，進入位於納蘇郡北方大道1177號的Travelodge旅館，並利用一間沒有上鎖的玻璃窗潛入一間住屋。

警方表示，33歲的女受害人發現李麥克後，立即向她44歲的男友求助，兩人要求對方出示證件；李麥克佯裝從口袋中尋找身分證件，趁兩名受害人不備，迅速逃離現場，受害人隨後發現財物不翼而飛，立即報警。

納蘇郡警方收到報案後，在案發地附近拘捕了李麥克，以二級盜竊(Burglary 2nd Degree)與七級非法持有管制藥品(Criminal Possession of a Controlled Substance 7th Degree)等罪名移送法辦。