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「X你亞洲蠢蛋」非裔男地鐵站飲料砸人

記者張晨／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓下城一地鐵站內近日又發生一起涉及攻擊亞裔案件，一非洲裔男子無故對一名亞裔受害者咆哮「X你，亞洲蠢蛋」(F–k you, Asian a–hole)，隨後用手中飲料罐砸向受害者；市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查，警方11日公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在4月15日下午10時30分左右，在位於第八街/紐約大學(8th Street/NYU station)開往布碌崙(布魯克林)的J線列車站台上，一名非洲裔男子無故使用種族歧視言論辱罵一名候車的亞裔男子，還把手中飲料罐向受害者砸去，所幸無人受傷，嫌犯作案後逃離現場。

根據市警公布的現場監控攝影及照片，該男子最後一次被看到時身穿白色襯衫、淺色褲子及白色運動鞋，頭戴字母線帽，當時在站台上來回走動、喃喃自語，疑似有精神問題。

警方呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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