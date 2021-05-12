2亞裔男 曼哈頓先鋒廣場拍照遭毆

兩名亞裔男子在曼哈頓先鋒廣場拍照時，招致一名白人男子攻擊。(abc7視頻截圖)

兩名亞裔男子8日在曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)拍照時，遭一白人男子暴力攻擊；受害者稱當時正和導遊交談，告訴他自己和朋友來自泰國和緬甸 ，而這名白人男子突然暴跳如雷質問他們「為什麼拍我？」，隨即毆打二人，後來在目擊者調停下，雙方停止肢體衝突，打人男子也和妻兒逃離現場。

警方表示，案發當日下午2時30分左右，在梅西百貨總店櫥窗前，一名27歲亞裔男子正在朋友陪同下拍照，一名導遊詢問他們來自哪裡，二人目前都居住在皇后區。

「我們來自東南亞」，根據ABC7報導，受害者表示自己來自曼谷，朋友來自緬甸，兩人交談時他注意到身旁有一名白人男子一直盯著自己，好像在聽他們講話的內容。後來白人突然站出來質問：「你們為什麼拍我？」，隨後便開始毆打兩名受害者。

受害者表示，即使在肢體衝突中，他依然竭力解釋自己來自哪裡，「他開始打我，嘣、嘣、嘣，打我的臉、胳膊和頭，我試圖逃跑。」

一名受害者跑去尋求幫助後，襲擊者把憤怒轉向另一人，並抓住他的衣領大喊：「把你的手機 給我！把你的手機給我！」

受害者交出手機並表示，「給你手機，如果你看到這裡有你的任何照片，你就把它刪掉。」這時導遊介入調停了攻擊，其中一人跑去攔下一名警察，二人當時拒絕醫療救治，但當晚都前往醫院。

兩名受害者表示，白人男子當時似乎和妻子在一起，還有三個年幼的孩子，其中一個坐在嬰兒車裡，嫌犯看起來不像遊民或患有精神疾病者。

兩名受害者表示，由於對穆斯林的迫害，他們逃離自己的國家來到美國 ，希望尋求自由和更好的生活；但現在，在美國也不再感到安全，「我們在自己國家也受到同樣的待遇，你知道嗎？」受害者說，「這就是為什麼我們來美國，因為相信這裡能給我們最基本的生命保障和尊重。」

其中一名受害者目前仍失業，因為他在傑克遜高地(Jackson Heights)工作的商店最近發生火災；二人均擔心不知如何養活家人，並害怕被驅逐。

警方目前正在對此案進行調查。