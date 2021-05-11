「非常安全」？地鐵站周末頻傳血案

捷運罪案頻傳，公共交通安全持續引憂。(市警提供)

紐約市計畫5月中重新恢復地鐵全天候運行，但民眾關注的地鐵安全問題仍未有進展，在過去的周末仍發生多起捷運 系統犯罪案件，一名外國遊客和一名華裔耆老分別在下城的兩個是地鐵站 遭到攻擊和搶劫；此前地鐵工會及大都會運輸署(MTA)均呼籲市長白思豪 (Bill de Blasio)在地鐵系統中部署更多警力，但白思豪則堅稱地鐵「非常安全」。

警方表示，9日晚7時50分左右，在位於下城錢伯斯站(Chambers St.)一輛南向行駛的二號線列車上，一名43歲的厄瓜多爾籍遊客遭到一名26歲男子的無故攻擊，對方用螺絲刀刺傷了受害者的胸部和左臂。

當火車到達錢伯斯站時，受害者的妻子向警員指認出了嫌犯，其當場被捕並被控謀殺未遂、二級攻擊和非法持有武器；傷者則被緊急送往表維醫院治療。

而就在前一日的下午1時左右，在位於華埠格蘭街(Grand St.)地鐵站內，一名75歲的華裔耆老在購買捷運卡時被搶，嫌犯作案後逃離現場。

民調數據顯示，持續多發的捷運系統攻擊和騷擾案，是乘客最關心的問題；有72%的乘客表示自己「非常關心」通勤的安全，36%的乘客表示，因為害怕成為攻擊目標而選擇避免乘坐公共交通，且有七成的乘客認為，安全問題是是否決定再次選乘的「重要因素」。

警方呼籲有知曉案件線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。