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「非常安全」？地鐵站周末頻傳血案

記者張晨／紐約報導
捷運罪案頻傳，公共交通安全持續引憂。(市警提供)
捷運罪案頻傳，公共交通安全持續引憂。(市警提供)

紐約市計畫5月中重新恢復地鐵全天候運行，但民眾關注的地鐵安全問題仍未有進展，在過去的周末仍發生多起捷運系統犯罪案件，一名外國遊客和一名華裔耆老分別在下城的兩個是地鐵站遭到攻擊和搶劫；此前地鐵工會及大都會運輸署(MTA)均呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)在地鐵系統中部署更多警力，但白思豪則堅稱地鐵「非常安全」。

警方表示，9日晚7時50分左右，在位於下城錢伯斯站(Chambers St.)一輛南向行駛的二號線列車上，一名43歲的厄瓜多爾籍遊客遭到一名26歲男子的無故攻擊，對方用螺絲刀刺傷了受害者的胸部和左臂。

當火車到達錢伯斯站時，受害者的妻子向警員指認出了嫌犯，其當場被捕並被控謀殺未遂、二級攻擊和非法持有武器；傷者則被緊急送往表維醫院治療。

而就在前一日的下午1時左右，在位於華埠格蘭街(Grand St.)地鐵站內，一名75歲的華裔耆老在購買捷運卡時被搶，嫌犯作案後逃離現場。

民調數據顯示，持續多發的捷運系統攻擊和騷擾案，是乘客最關心的問題；有72%的乘客表示自己「非常關心」通勤的安全，36%的乘客表示，因為害怕成為攻擊目標而選擇避免乘坐公共交通，且有七成的乘客認為，安全問題是是否決定再次選乘的「重要因素」。

警方呼籲有知曉案件線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 捷運 白思豪

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