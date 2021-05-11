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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

中城狠踢亞裔婦 男嫌再否認仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
艾略特在曼哈頓中城無故襲擊亞裔女性，導致其重傷。(市警提供)
艾略特在曼哈頓中城無故襲擊亞裔女性，導致其重傷。(市警提供)

3月29日在曼哈頓街頭無端攻擊亞裔婦女致其重傷的非洲裔男子艾略特(Brandon Elliot)，10日再次上庭，仍表示不認罪，法官將保釋金定為50萬現金或100萬元抵押。

38歲的艾略特當日上庭時，仍對兩項帶仇恨犯罪的二級攻擊罪和一項帶仇恨犯罪的一級攻擊未遂指控表示不認罪；主控官、曼哈頓地檢助理檢察官拉茲納(Courtney Razner)表示，65歲的菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)在去教堂的路上先遭到艾略特無端踹倒在地，其又用腳三次重踢她的頭部和身體，一邊大喊「X你的，你不屬於這裡」，還無疑問該案件屬於發生在全市範圍內針對亞裔受害者隨機襲擊浪潮中的一部分。

她說，該案造成卡麗骨盆骨折，頭部挫傷，肋骨斷裂，受傷嚴重；主嫌艾略特對社區危害巨大，應該還押候審，或保釋金應設置到最高300萬元；當日主審法官威利(Maxwell Wiley)則裁定，將保釋金定為50萬現金或100萬抵押。

艾略特19年前就持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，但三年前在紐約假釋委員會面前，自述與母親關係很好，「非常愛她」，此番言論獲得假釋委員信任，准許他假釋出獄，讓他又有機會在街頭犯案，暴打比他母親年紀大這名65歲亞裔婦女。

代表艾略特的紐約法援處公派律師拒絕就當日庭審進展置評；如果罪名成立，他將面臨最高25年的監禁。

亞裔 紐約 曼哈頓

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