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槍擊驚魂 時報廣場增加警力 白思豪籲聯邦控槍

記者張晨／紐約報導
時報廣場槍案引旅遊業擔憂，白思豪呼籲聯邦出手嚴控槍支。(記者張晨/攝影)
時報廣場槍案引旅遊業擔憂，白思豪呼籲聯邦出手嚴控槍支。(記者張晨/攝影)

上周末發生在曼哈頓時報廣場的槍擊案導致三名無辜路人受傷，包括一名四歲女童和一名外州女遊客，警方雖鎖定嫌犯但仍尚未抓捕歸案；紐約市白思豪(Bill de Blasio)在10日的記者會上，否認該槍案對旅遊業會造成不良衝擊，但表示聯邦政府需施以援手，在槍支管控方面作更多努力，來制止此類駭人事件再發生。

「這種事情不應該發生在這裡，我們需要國會來幫助我們阻止槍支流入紐約市。」白思豪表示，市警於去年解散了便衣止罪部門爭議頗多，「但我們知道什麼是有效的，市警一直在做出調整，把警員派往最需要他們的地方。」

他表示，在上周六時報廣場光天化日之下的街頭槍擊案發生後，更多的警員被部署到這個「世界的十字路口」，其中包括市警荷槍實彈的緊急響應小組(Critical Response Command)。

警方表示，開槍者被鎖定為31歲的非法CD販子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)，他當時是瞄準自己的兄弟，沒想到流彈卻導致路過的一名四歲幼童和一名外州遊客等三名無辜路人受傷；穆哈莫有多次前科，去年他在街上騷擾一對情侶時被路人阻止，隨後轉而攻擊該調停者，被以攻擊罪名逮捕。

時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫此前已有多次前科。(市警提供)
時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫此前已有多次前科。(市警提供)

白思豪當日被問及此類白日發生的街頭暴力案件是否會讓計畫造訪紐約的遊客望而卻步時表示，「實話講，我認為不會。」

他表示，已經與市警進行了多番溝通，並在時報廣場附近增派了更多警力，這些額外措施都會時刻保護民眾安全，「不管怎樣人們還是想要來紐約旅遊，因為這裡非常安全，並有越來越多的活動正返回公眾視野。」

白思豪在記者會上多次強調，已經看到了「紐約市正在疫情後漸漸復甦」；他說，「這比我想像的要早得多，我已經開始看到旅遊業的回歸。」

而州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，此次的槍擊「更具破壞性」，因為它發生的地點和時間受到了人們高度的關注。

「時報廣場的知名度很高，更是世界級的旅遊目的地，作為紐約市的地標，在這裡發生槍擊案是否更具破壞性？是的，因為它傳達給了更多的人。」葛謨說。

紐約市 白思豪 時報廣場

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