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7天36起、43人受害 紐約市槍擊案年增近9成

記者張晨／紐約報導
紐約市搶案持續飆升，相比去年同期增長近九成。(路透)
紐約市搶案持續飆升，相比去年同期增長近九成。(路透)

紐約市槍擊案件自2020年夏天開始以來未見放緩趨勢，而案件涉及的相關受害者年齡也越來越小，最近一起發生在中心地標時報廣場的白日槍擊導致四歲女童無故受傷，更引起輿論嘩然；根據市警最新數據顯示，2021年截止目前，全市的槍擊案件相比去年同期上漲了近九成，大蘋果的公共治安現狀令人擔憂。

根據市警10日公布的統計數據顯示，在截止至9日的七天中，市警共接報了36起槍擊案件，涉及43名受害者，比去年同期的15起槍案涉及的16名受害者有所增加。

從202年初夏開始，紐約市的槍支暴力已持續了一年多的時間；數據顯示，在剛剛過去的4月份，紐約經歷了最為血腥的一個月， 槍擊案件數幾乎是去年的三倍。

數據更指出，今年到目前為止，全市已報告451起槍擊案，505名受害者，相比2020年增加了86.6%，是2019年數據的兩倍；今年的槍擊案件和受害者人數也比街頭暴力最嚴重的2016年增長了67%。

不僅如此，謀殺案也比去年所有增加，2020年共報告了115起，相比今年的146起增加了27%。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，什麼時候能結束這一切誰也不知道，往往街頭的暴力的受害者都為一些婦幼無辜，幫派問題也不容小覷；持續的槍擊案，嚴重影響了紐約人的生活質量，產生對公共安全的持續擔憂。

槍擊 紐約市 幫派

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