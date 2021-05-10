男癌末仍背巨額偷渡債 家庭陷困境

美國拱嶼總商會成員日前去探望臥床不起的倪運團。（美國拱嶼總商會提供）

來自中國 福州連江的倪運團在2011年偷渡 來美，不幸於近期被查出患上肝癌晚期，醫生坦言命不久矣，但他與妻子二人仍背負巨債，且大女兒患自閉症，遠在家鄉的父親也患老年癡呆，今後一家人生活困難重重，倪運團根本無法放下心來。

躺在病床上的倪運團。（美國拱嶼總商會提供）

據親友介紹，倪運團於2011年底從家鄉借大量偷渡費來到美國 ，一年後妻子也偷渡來美，兩人之後在紐約養育了兩個女兒，現在大女兒六歲、小女兒四歲。

因大女兒患有自閉症，妻子必須長年貼身照顧無法外出做工，一家人生計過去都是壓在倪運團一個人身上，此外老家父親因患有老年癡呆症也需不斷寄錢回家貼補。

倪運團過去沒日沒夜在餐館做炒鍋，因為太過勞累，4月前往醫院檢查腎結石時，卻被查出已患上肝癌晚期。

生活壓力加上疫情影響，至今倪運團和妻子仍有大量偷渡費欠債未還清，突然患病更是給這個家庭帶來嚴重打擊，連最基本的營養品都無法保證，更不知道兩名女兒後續生活怎麼辦。

倪運團一家無奈之下日前向美國拱嶼總商會求助，該會很快拿出2000元善款以解倪家燃眉之急，之後又發起會員以及福建鄉親募捐，短短五天時間內湊集7萬7600元，隨著相關消息被遠在中國鄉親得知後，拱嶼鄉親聯誼會也同時發起捐款活動，又再籌集5萬7000元美金與6萬7300元人民幣(約1萬美金)捐款；短時間拱嶼人團結互助下一共湊集超過14萬元善款。

美國拱嶼總商會日前與正在參選市議員的林煜日前前往倪運團家中拜訪，並進一步號召更多鄉親聯繫該會進行捐款。