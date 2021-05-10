時報廣場槍擊案 楊安澤、亞當斯等呼籲增加市警預算

楊安澤表示，紐約市已經無法繼續承受削減警局預算帶來的後果。（楊安澤團隊提供）

紐約市 曼哈頓時報廣場光天化日發生槍擊 案，傷者包括一名四歲幼童和一名外州遊客，引起嘩然；楊安澤、亞當斯(Eric Adams)、斯靜格(Scott Stringer)等市長參選人均表態要整治槍支暴力問題，其中楊安澤、亞當斯(Eric Adams)、麥奎雷(Ray McGuire)呼籲增加市警預算，威利(Maya Wiley)、斯靜格等則仍無意通過增加警力來增強治安。

市警數據顯示，紐約市今年4月發生的槍機案數量高達149起，比去年同期的56起猛增166%；楊安澤9日在時報廣場舉行的記者會上表示，紐約市已經無法繼續承受削減警局預算帶來的後果，「現在市民已經越來越擔憂犯罪率上升，而且危險人物能過隨意進入社區；如果紐約市連時報廣場這種警力充足區域的槍擊案都無法制止，何談那些槍擊犯罪率更高、警力資源不足的非洲裔、西語裔社區？」

他說，「如果沒有公共安全，紐約市將無法運轉，因此我們需要警察；我要對市警說：紐約市需要你們，我們也需要你們專業、負責任、公正執法，只要能夠這樣，市民就會支持你們，我也會支持你們，減少警局投資 是錯誤的。

與楊安澤觀點相近的包括亞當斯和麥奎雷；作為前市警成員的亞當斯也呼籲增加對警局的投資，表示不能因為這次槍擊案發生在時報廣場才被重視起來，其實槍擊案可能發生在任何街區。

不過，斯靜格、威利、莫拉萊斯(Dianne Morales)等進步派參選人對警局的態度有所不同，他們雖然也呼籲控槍，但都無意通過增加警力來維護治安；威利表示，紐約市應當終結槍支暴力這一「瘟疫」，並採取有效的措施維護公共安全，包括投資心理健康服務；莫拉萊斯則呼籲採取比投資警局更有意義的辦法來恢復治安。