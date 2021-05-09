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反仇亞 布碌崙商會製標語贈社區

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙商會日前攜手當地民選官員和商家，在8大道華人酒店舉行支持亞裔的團結大會。(商會提供)
布碌崙商會日前攜手當地民選官員和商家，在8大道華人酒店舉行支持亞裔的團結大會。(商會提供)

布碌崙(布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)日前攜手當地民選官員及商家，在8大道華人酒店舉行支持亞裔的團結大會，通過商會力量在社區商店間宣揚族裔兼容；商會也推出「停止仇視亞裔」(Stop Asian Hate)標語貼紙，分發到社區各地。

商會代表和多名布碌崙民選官員6日聚集在8大道翠園酒家，指出日落公園是布碌崙南區最活躍、亞裔人口比率最高的社區之一，擁有高達30%亞裔人口；在新冠疫情之下，亞裔餐飲業者和工人已深受重擊，現又有仇恨犯罪肆虐，商會希望趁此聚會表達對當地亞裔的支持。

商會會長藍迪(Randy Peers)表示，成員們都高度譴責針對亞裔暴力仇恨犯罪，長久以來布碌崙以族裔多元化為榮，這樣的背景也給當地帶來潛力，他呼籲各族裔在非常時刻更要站在一起，共同創造美好的社區。

「不要再有痛苦、絕望和暴力了」，翠園酒家負責人古平說，過去一年多災多難，亞裔不應再遭到仇恨犯罪威脅，執法當局一定要採取行動 ，讓社區再次安心。

商會董事成員Ana Oliveira、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、市議員康奈基(Robert Cornegy)等人當天均現身活動，譴責針對亞裔的仇恨犯罪，要求市府推行更多政策，保護亞裔社區。

亞裔 布碌崙 仇恨犯罪

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