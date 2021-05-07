曼哈頓華埠危險路口 外賣郎逆行 撞上電召車捲入車底

曼哈頓華埠7日晚間發生一起車禍，一輛黑色電召車將一名騎電單車的外賣郎撞倒，警員在現場搜集事故證據。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠7日晚間發生一起車禍，一輛黑色電召車將一名騎電單車的外賣郎撞倒，現場可見單車已完全捲入車底。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 7日晚間發生一起車禍 ，包厘街(Bowery)交擺也街(Doyers St.)街口，一輛北向行駛的黑色電召車將一名騎電單車的外賣郎撞倒，現場可見單車已完全捲入車底，司機和傷者均被緊急送往醫院治療；截至記者發稿時未逮捕任何人，轄區市警局五分局警員仍在現場搜集事故證據。

根據現場目擊者表示，案發當日7時10分左右，這名外賣郎當時逆行，因車速過快與迎面駛來的一輛機動車相撞，捲入車底。

市警緊急救援小組(Emergency Medical Services)和市消防局的到達現場後迅速對倒地不起的傷者施救，造成雙向交通封鎖，不少民眾駐足觀看。

該路段此前就曾頻發交通事故，「且林士果」的交通燈又多又復雜，來自包厘街、東百老匯、勿街和窩扶街(Worth Street)以及柏路(Park Row)的車輛皆匯聚於此。

華埠商改區 執行總監陳作舟表示，不要說行動緩慢的耆老，年輕人過馬路常常都險象環生，再加上交通指揮員的存在，常常在行人白燈亮起的時候，招手讓機動車通過，更是給行人和騎行者帶來了不少危險。