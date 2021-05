紐約亞裔攻擊案又2起 女子被絆倒後遭猛踹

紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨/攝影)

紐約市警近日又接報兩起涉及亞裔 受害者的疑似仇恨犯罪案件,兩起案件中受害者均為女性,一人被絆倒在地後再遭猛踹,另一人則被人辱罵「這裡不是中國 ,你在美國 !」(This is not China, you're in America!)後遭毆打。

警方表示,兩起案件均發生在剛剛過去的這個周末,在位於曼哈頓東村的聖馬克廣場(St. Marks Place)交第三大道附近,一名33歲的亞裔女子遭人絆倒在地,襲擊者還在受害者身上連續猛踢幾腳,並大罵「去你X的!」(F–k you!)。

目擊者協助報警,但轄區警員趕到時,嫌犯已逃逸,受害者也拒絕接受醫療救治。

第二起案件則發生在皇后區森林小丘(Forest Hills),一名25歲的亞裔女子站在奧斯汀街(Austin St.)71-11號外,遭路過的一名男子無故大罵「這裡不是中國,你在美國!」,該男子更試圖用衣架毆打受害者。

警方現呼籲知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com,或透過手機發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。