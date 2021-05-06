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紐約亞裔攻擊案又2起 女子被絆倒後遭猛踹

記者張晨／紐約報導
紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨／攝影)
紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨／攝影)

紐約市警近日又接報兩起涉及亞裔受害者的疑似仇恨犯罪案件，兩起案件中受害者均為女性，一人被絆倒在地後再遭猛踹，另一人則被人辱罵「這裡不是中國，你在美國！」(This is not China, you're in America!)後遭毆打。

警方表示，兩起案件均發生在剛剛過去的這個周末，在位於曼哈頓東村的聖馬克廣場(St. Marks Place)交第三大道附近，一名33歲的亞裔女子遭人絆倒在地，襲擊者還在受害者身上連續猛踢幾腳，並大罵「去你X的！」(F–k you!)。

目擊者協助報警，但轄區警員趕到時，嫌犯已逃逸，受害者也拒絕接受醫療救治。

第二起案件則發生在皇后區森林小丘(Forest Hills)，一名25歲的亞裔女子站在奧斯汀街(Austin St.)71-11號外，遭路過的一名男子無故大罵「這裡不是中國，你在美國！」，該男子更試圖用衣架毆打受害者。

警方現呼籲知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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