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「你不屬這裡」 布碌崙亞裔婦地鐵遭拍頭攻擊

記者顏潔恩／紐約報導
警方通緝一名涉嫌在地鐵上攻擊亞裔的非洲裔女子。(市警提供)
警方通緝一名涉嫌在地鐵上攻擊亞裔的非洲裔女子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)發生一起針對亞裔仇恨犯罪案件，一名非裔女在開往康尼島的地鐵車廂內，朝亞裔婦女大喊「給我下車，你不屬於這裡」，並動手拍打對方後腦勺；該女子現被警方通緝，市警仇恨犯罪小組也已介入調查。

警方表示，該案件發生於上個月19日下午4時15分左右，在一輛往康尼島方向行駛的D線列車上，一名非裔女當時走近一名50歲的亞裔女性，語氣不善地說道「給我下車，你不屬於這裡」；女嫌接著用手掌揮打受害者的後腦勺，所幸並沒有受傷。

受害者不久後在9大道地鐵站下車，警方表示，女嫌也在同一個站點下車，隨即逃離現場；據警方公布的監控錄像，嫌犯身穿深綠色毛衣、頭髮紮著小髒辮(Dreadlocks)，戴著淺藍色醫用口罩。

現市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force )已介入調查，呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 仇恨犯罪 地鐵站

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