悍婦空中大鬧航班 休假市警出手制服

卡貝拉在美國航空上大鬧被捕，面臨聯邦控罪。（圖片取自美國航空推特）

一名女子2日從邁阿密前來紐約甘迺迪國際機場 (JFK)途中大鬧，不僅毆打空乘人員，還聲稱「警察 也拿我沒辦法」，最後在飛機上被一名休假的紐約市 警制服。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室，該名大鬧航班的女子為28歲的卡貝拉(Chenasia I. Campbell)，居住在布碌崙(布魯克林）；她於2日乘坐美國航空，從邁阿密前往紐約；在飛行期間，她擅自離開座位尾隨空姐到乘務員服務區域，以沒有撿起她的垃圾為由而對空姐大吼大叫。

之後另外一名空姐企圖將卡貝拉分開，這時卡貝拉轉頭指責該空姐，並一拳砸向空姐的面部，還用力拉扯她的頭髮；在他人介入下，卡貝拉與受害者被短時間分開，卡貝拉便走向飛機衛生間與另外一名乘客開始爭吵，並再一次衝向此前被打的空姐旁，在對她怒吼「警察也拿我沒辦法」後，再次毆打受害者，還將她在地面上拖拽，企圖將她衣服扒下。

隨著場面越來越難以控制，空乘人員甚至向機長提出了緊急迫降請求；這時飛機上一名休假中的紐約市警員站出，將卡貝拉控制；最後飛機成功降落在甘迺迪國際機場，嫌犯隨後被捕，移交執法部門。

據悉，受害空姐手臂、臉頰、額頭以及腿部有多處傷痕，手臂也被打到腫脹；卡貝拉因干擾機乘人員，目前面臨聯邦罪指控，3日在紐約東區聯邦法庭過堂。