街泊支付軟體ParkMobile被駭 2100萬用戶個資外洩

ParkMobile停車應用被駭，2100萬名用戶數據洩漏。(記者張晨／攝影)

負責紐約市 街邊停車收費的手機應用軟體ParkMobile日前被駭導致數據洩漏，導致超過2000萬用戶的個人信息洩漏；但其官方表示，已第一時間消除了第三方漏洞，但也建議用戶立刻修改密碼。

在一篇科技博客報導稱，ParkMobile應用的2100萬名用戶的個資在網上被銷售後，ParkMobile在4月承認被駭客 侵入；該公司3日向所有用戶發送電郵，承認數據洩漏事故，表示被駭客竊取的數據包括用戶的電子郵件地址、電話號碼、車牌號碼、郵寄地址和密碼，但表示用戶與該軟體綁定的信用卡 信息沒有洩漏。

ParkMobile與紐約市府簽訂合約，是目前全市街邊停車咪錶的移動支付軟體提供商；市府在去年新冠疫情開始後，還曾大力鼓勵駕駛使用該應用程序交停車費，以減少在咪錶上繳費、拿票等可能導致的交叉感染。

ParkMobile發言人珀金斯(Jeff Perkins)表示，該公司是在今年3月首次注意到這起安全事故，「我們立即在一家網路安全公司的協助下展開了調查，目前在第一時間消除了第三方漏洞，我們也將繼續維護網路數據安全和實時監控系統，也通知了相關的執法部門。」

市府發言人發言人菲耶(Laura Feyer)表示，紐約市網絡指揮中心已經關注到了這一事件，並正在與交通局、ParkMobile一起採取行動以提高安全性，減輕影響，「我們建議用戶立即更改密碼。」

ParkMobile在3日向用戶發布的聲明中稱，根據對數據洩漏的調查顯示，車牌號碼、電子郵件地址和電話號碼已被洩漏，但沒有信用卡信息被駭客獲取。