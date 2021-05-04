3罪剩1罪 襲擊拾荒華男嫌犯「企圖謀殺」控罪撤銷

波維爾的控罪僅剩持械傷人一項。(CBS視頻截圖)

日前在曼哈頓 哈林區無端襲擊61歲拾荒華男 馬耀泮、至其重傷昏迷的49歲非洲裔男嫌波維爾(Jarrod Powell)3日於刑事法院出庭；其原被控包括企圖謀殺在內的三項重罪，但在當日庭審中，檢方撤銷了企圖謀殺的控罪，僅剩帶仇恨犯罪 的持械傷人一項指控。

23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，正在撿瓶罐的馬耀泮無端遭到波維爾從後方攻擊，頭部更被狠踹至少六腳，送醫後傷勢嚴重，昏迷多日；根據協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡表示，目前馬耀泮情況依舊未見好轉，仍處於昏迷。

波維爾27日被捕後過堂時，檢方以二級企圖謀殺，持械傷人及攻擊至人重傷三項重罪提控，且三項控罪都為仇恨犯罪，法庭對波維爾設下總額40萬元的保釋金；但3日再開庭後，他的企圖謀殺和攻擊至人重傷兩項控罪被取消，僅控持械傷人。

根據警方，波維爾從1988年開始，就有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；在案發一小時後，波維爾還戴著作案時穿的彩色棒球帽和黑色夾克，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。

波維爾將於6月22日在曼哈頓的州高等法院再出庭。