我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

日落公園仇恨犯罪 華男遭打斷鼻樑

記者黃伊奕／紐約報導
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

全市仇恨亞裔犯罪仍在不斷發生，日前布碌崙(布魯克林)一名華裔男子在日落公園附近遭遇搶劫，劫匪不僅用木棍將受害者暴毆一頓，將其鼻樑打斷，還一邊使用暴力一邊以種族歧視辱罵「你這個該死的中國人」(You fucking Chinese guy)；目前市警已將此案定性為仇恨犯罪，展開調查，並於2日公布監控視頻拍下的嫌犯身影，進行通緝。

根據管轄日落公園的市警72分局，此案發生於4月27日凌晨2時45分左右，當時一名44歲的華裔男子步行在回家途中，經過6大道交51街附近的一處住宅門前時，一名陌生男子突然衝出來，手持木棍二話不說對著受害者頭部一頓暴揍，一邊揍一邊嘴裡大罵「你這該死的中國人」。

華男被暴打後很快暈倒在地，嫌犯隨後快速搜刮受害者身上的口袋，在搶走錢包後沿6大道南向步行逃走。

受害者之後在路人幫助下報警，並被救護人員送至附近的紐約大學朗格尼醫院接受治療；經醫生檢查，發現他面部多處受傷，鼻樑都被打斷；事後受害者向警方回憶了案發過程，表示自己當時僅帶了50元現金。

市警反仇恨犯罪小組目前已加入此案調查，並於2日公布了附近監控視頻拍下的嫌犯身影；據警方描述，嫌犯為一名深色皮膚男子，作案當時身穿深色外套和褲子。

居住在8大道的林女士稱，過去雖然全國仇恨亞裔犯罪案件不斷在發生，但8大道華裔民眾集中並且十分團結，反而未聽聞有類似的仇恨攻擊案件；此案件打破了當地保持的良好紀錄，也再次證明仇恨亞裔案件仍在不斷蔓延。

現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物或相關線索者，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577進行舉報，所有信息絕對保密。

亞裔 華裔 日落公園

上一則

班森賀塞斯露公園騷擾華裔頻傳 警籲及時舉報

下一則

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

延伸閱讀

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」
華協會8大道社區中心動土 預計2年半完成

華協會8大道社區中心動土 預計2年半完成
自認社區經驗更豐富 祖尼加訪華社爭取選票

自認社區經驗更豐富 祖尼加訪華社爭取選票
日落公園古堡 將變公立小學

日落公園古堡 將變公立小學

日落公園治安亮紅燈 華人如驚弓鳥

日落公園治安亮紅燈 華人如驚弓鳥

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

2021-04-28 13:40
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員