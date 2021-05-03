日落公園仇恨犯罪 華男遭打斷鼻樑

用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

全市仇恨亞裔 犯罪仍在不斷發生，日前布碌崙(布魯克林)一名華裔 男子在日落公園 附近遭遇搶劫，劫匪不僅用木棍將受害者暴毆一頓，將其鼻樑打斷，還一邊使用暴力一邊以種族歧視辱罵「你這個該死的中國人」(You fucking Chinese guy)；目前市警已將此案定性為仇恨犯罪，展開調查，並於2日公布監控視頻拍下的嫌犯身影，進行通緝。

根據管轄日落公園的市警72分局，此案發生於4月27日凌晨2時45分左右，當時一名44歲的華裔男子步行在回家途中，經過6大道交51街附近的一處住宅門前時，一名陌生男子突然衝出來，手持木棍二話不說對著受害者頭部一頓暴揍，一邊揍一邊嘴裡大罵「你這該死的中國人」。

華男被暴打後很快暈倒在地，嫌犯隨後快速搜刮受害者身上的口袋，在搶走錢包後沿6大道南向步行逃走。

受害者之後在路人幫助下報警，並被救護人員送至附近的紐約大學朗格尼醫院接受治療；經醫生檢查，發現他面部多處受傷，鼻樑都被打斷；事後受害者向警方回憶了案發過程，表示自己當時僅帶了50元現金。

市警反仇恨犯罪小組目前已加入此案調查，並於2日公布了附近監控視頻拍下的嫌犯身影；據警方描述，嫌犯為一名深色皮膚男子，作案當時身穿深色外套和褲子。

居住在8大道的林女士稱，過去雖然全國仇恨亞裔犯罪案件不斷在發生，但8大道華裔民眾集中並且十分團結，反而未聽聞有類似的仇恨攻擊案件；此案件打破了當地保持的良好紀錄，也再次證明仇恨亞裔案件仍在不斷蔓延。

現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物或相關線索者，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577進行舉報，所有信息絕對保密。