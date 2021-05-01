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金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

記者牟蘭／紐約報導
肇事車輛還毀壞戶外用餐區並撞倒一名用餐的女性。(記者牟蘭／攝影)
肇事車輛還毀壞戶外用餐區並撞倒一名用餐的女性。(記者牟蘭／攝影)

37歲的外賣郎林星龍(Xinglong Lin，姓名皆音譯)日前取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞(Astoria)35街的賓士車撞倒，後被這輛涉事車輛拖拽到輪下，因傷勢過重送醫不治身亡；據悉死者半個月前才剛開始送外賣，意外發生後，妻子與五歲女兒及九歲兒子失去家中唯一的收入來源。

影音來源：記者牟蘭

根據警方4月30日消息，市警114分局於4月29日下午7時46分左右收到一起報案，稱在阿斯托利亞(Astoria)35街交蒂特馬斯大道(Ditmars Blvd.)附近發生一起連環車禍；警員趕到現場後，發現林星龍失去知覺，另有一名32歲的女子雙腿被撞傷，倒在路邊。

警方立即將兩名傷者送往皇后區西奈山醫院(Mount Sinai Hospital Queens)急救，林星龍因傷勢過重，送醫後被宣布不治身亡；根據初步調查，警方稱，一名60歲的女司機駕駛一輛2013年產的賓士車，北向35街緩慢行駛時，撞上兩輛停在路邊的車輛後，隨後撞上騎摩托車的林星龍。

37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士...
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

根據調查，賓士車主將林星龍連人帶車拖拽到輪下，車輛失控後衝進Rosatoro餐館的戶外用餐區域，將一名在戶外餐廳吃飯的女性撞倒，並毀壞整個戶外用餐區域；警方稱，賓士女司機留在現場接受調查，案件尚在調查中，至截稿前未逮捕任何嫌犯。

目擊慘案發生的尼塔(Ken Nitta)表示，他在Rosatoro餐廳對面的拉麵店工作，案發時他聽見一聲巨響，立即外出查看，但只看到死者的鞋子；他說，所有人都在試圖尋找死者，最後才發現他的身體被拽至賓士車輪下。

另一名目擊者稱，事故發生的當天，林星龍剛從餐廳出來準備外出送餐，出門後突遇死亡車禍。

林星龍工作的餐廳距離事故發生地點只有150呎，餐廳的經理張字(Zi Zhang)表示死者是一個很好的員工，在職期間從未遲到，為一家人的生計打拚，「他努力養大一雙兒女，(他的離世)將給一家人帶來打擊」。

選區包括阿斯托利亞的州眾議員馬丹尼(Zohran Mamdani)在意外發生後，為死者林星龍在GoFundMe籌款，目標款項為2萬元，將用於死者的喪葬費用，至截稿前，已超額達成目標；據悉，死者於14年前，為改變家中生計從中國來到美國打拚，他在半個月前才開始為蒂特馬斯大道一家餐廳送餐。

林星龍報住的公寓樓女鄰居稱，他對死者並無印象，只知道有一戶安靜的亞裔住戶在樓中居...
林星龍報住的公寓樓女鄰居稱，他對死者並無印象，只知道有一戶安靜的亞裔住戶在樓中居住。

林星龍與妻子陳麗(Li Chen)及五歲的女兒和九歲的兒子居住在艾姆赫斯特一間公寓內，林星龍的鄰居在事故發生後對本報記者表示，她對死者並無印象，只知道有一戶安靜的亞裔家庭在公寓樓內居住；4月30日下午該樓宇一層停放一輛摩托車，地上有一張寫著「出入平安」的地毯。

林星龍報住的公寓樓一層停放一輛摩托車與一張出入平安的地毯。(記者牟蘭／攝影)
林星龍報住的公寓樓一層停放一輛摩托車與一張出入平安的地毯。(記者牟蘭／攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)在推特上譴責造成這起事故的魯莽駕駛，並稱目前沒有任何證據顯示，涉事司機因健康原因引起這起事故，並表示紐約市將繼續執行交通安全「零死亡願景」(Vision Zero)，「戶外餐廳是安全的，我們繼續保護行人與食客」。

車禍 皇后區 紐約市

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